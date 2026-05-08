14:10, 8 мая 2026Мир

Иранские танкеры прорвали блокаду США

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева

Фото: Stringer / Reuters

Три иранских танкера смогли прорвать блокаду США и пройти к берегам Исламской Республики. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Международное агентство по отслеживанию танкеров сообщило, что три иранских танкера прошли через блокаду США и достигли берегов Ирана», — отмечается в сообщении.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Ирана в ходе специальной операции захватили нефтяной танкер Ocean Koi. По данным агентства Tasnim, судно пыталось сорвать экспорт нефти и нанести ущерб интересам иранского народа.

8 мая ЦРУ в своем отчете пришло к выводу о том, что Иран может продержаться в условиях военно-морской блокады США как минимум 3-4 месяца, прежде чем столкнется с серьезными экономическими проблемами.

