Иранские танкеры прорвали блокаду США

IRNA: Три иранских танкера прошли через блокаду США

Три иранских танкера смогли прорвать блокаду США и пройти к берегам Исламской Республики. Об этом сообщает агентство IRNA.

«Международное агентство по отслеживанию танкеров сообщило, что три иранских танкера прошли через блокаду США и достигли берегов Ирана», — отмечается в сообщении.

Ранее Военно-морские силы (ВМС) Ирана в ходе специальной операции захватили нефтяной танкер Ocean Koi. По данным агентства Tasnim, судно пыталось сорвать экспорт нефти и нанести ущерб интересам иранского народа.

8 мая ЦРУ в своем отчете пришло к выводу о том, что Иран может продержаться в условиях военно-морской блокады США как минимум 3-4 месяца, прежде чем столкнется с серьезными экономическими проблемами.