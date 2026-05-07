19:47, 7 мая 2026Мир

В ЦРУ оценили способность Ирана выстоять перед США

WP: Иран сможет выдержать блокаду США как минимум 3-4 месяца
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid-Asgaripour / WANA / Reuters

Иран сможет выдержать блокаду со стороны США по меньшей мере 3-4 месяца до того, как страна начнет испытывать серьезные трудности. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на отчет ЦРУ.

«Согласно конфиденциальному анализу ЦРУ, представленному администрации США, Иран может продержаться в условиях военно-морской блокады США как минимум 3-4 месяца, прежде чем столкнется с более серьезными экономическими трудностями (...). Тегеран по-прежнему обладает значительным потенциалом в области баллистических ракет, несмотря на недели интенсивных бомбардировок», — передает телеканал.

По словам американского чиновника, Иран сохранил около 75 процентов своих довоенных запасов мобильных пусковых установок и около 70 процентов запасов ракет. Как утверждает представитель американской администрации, «есть доказательства того, что режиму удалось восстановить и вновь открыть почти все свои подземные хранилища», а также отремонтировать некоторые поврежденные ракеты и даже собрать несколько новых.

Еще четыре источника издания отметили, что отчет ЦРУ «заставляет усомниться в оптимизме президента США Дональда Трампа по поводу окончания войны».

В марте Трамп заявил, что американским силам удалось уничтожить большинство ракет Ирана, а также огромное количество дронов и заводов по их производству.

