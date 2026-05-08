ВМС Ирана захватили нефтяной танкер

ВМС Ирана в ходе спецоперации захватили нефтяной танкер Ocean Koi

Военно-морские силы (ВМС) Ирана в ходе специальной операции захватили нефтяной танкер Ocean Koi. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«В ходе специальной операции морские десантники Исламской Республики Иран захватили нелегальный танкер Ocean Koi, который пытался сорвать экспорт нефти и нанести ущерб интересам иранского народа», — говорится в сообщении.

Агентство также приводит кадры высадки иранских военных на борт танкера и водружения на судне флага Ирана.

Ранее иранское командование заявило, что США атаковали два судна Ирана, и обвинило Вашингтон в нарушении перемирия. В ответ Вооруженные силы Ирана обстреляли американские суда к востоку от Ормузского пролива.