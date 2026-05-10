Четыре человека пострадали из-за ударов ВСУ по российскому региону

20:31, 10 мая 2026Россия

Гладков: Четыре человека пострадали из-за ударов ВСУ по Белгородской области
Маргарита Щигарева
В Белгородской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали четыре человека. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

Среди пострадавших — 17-летний подросток, который получил баротравму при атаке БПЛА в селе Варваровка. Его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу.

При ударе БПЛА в селе Новая Таволжанка был ранен мужчина — медики диагностировали у него минно-взрывную травму и ранение глаза. «В городе Шебекино от детонации дрона в воздухе мужчина получил баротравму. Бригада скорой доставляет его в городскую больницу №2 города Белгорода», — добавил Гладков.

Кроме того, в Новой Таволжанке при детонации беспилотника пострадал боец подразделения «Орлан». У него диагностировали баротравму.

Ранее Гладков сообщил, что при ударе украинского БПЛА в населенном пункте Разумное в Белгородской области пострадали пять мирных жителей. Уточнялось, что одна из раненых — 12-летняя девочка.

