21:37, 10 мая 2026

«Локомотив» в большинстве победил «Балтику» и закрепился на третьем месте в РПЛ

Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Московский «Локомотив» на своем поле победил калининградскую «Балтику» в матче 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в воскресенье, 10 мая, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на четвертой минуте забил Александр Руденко. С 12-й минуты железнодорожники играли в большинстве, прямую красную карточку получил защитник балтийцев Кевин Андраде.

«Локомотив» набрал 53 очка и закрепился на третьем месте в турнирной таблице. «Балтика» с 46 очками занимает пятую строчку.

В 30-м туре «Локомотив» 17 мая на выезде сыграет с ЦСКА. «Балтика» в тот же день дома примет московское «Динамо».

