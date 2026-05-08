Доходы России от продажи нефти и газа обрушились

Минфин: В январе-апреле 2026-го нефтегазовые доходы бюджета снизились на 38,3 %

В январе-апреле 2026-го нефтегазовые доходы российского бюджета обрушились. Об этом сообщают в Минфине РФ.

В сравнении с аналогичным периодом прошлого года доходы от экспорта нефти и газа просели более чем на треть — на 38,3 процента. Они снизились до 2,298 триллиона рублей. К этому привело снижение цен на нефть, пояснили в ведомстве. В то же время ненефтегазовые выросли на 10,2 процента, до 9,423 триллиона рублей.

Как полагают в Минфине, федеральная казна в текущем году должна получить 8,919 триллиона рублей нефтегазовых доходов и 31,365 триллиона рублей ненефтегазовых доходов.

В ведомстве также отметили, что с мая планируют возобновить операции по покупке и продаже иностранной валюты и золота на внутреннем валютном рынке в рамках бюджетного правила. Накопление дополнительных нефтегазовых доходов в периоды благоприятной ценовой конъюнктуры и использование средств Фонда национальной безопасности (ФНБ) на покрытие недополученных нефтегазовых доходов обеспечивают устойчивость бюджетной системы к колебаниям, отметили в Минфине.

Как ранее заявил экономист Дмитрий Полевой, объем нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета за апрель оказался гораздо хуже ожиданий экспертов. По его словам, дополнительные доходы, то есть превышающие базовый уровень, сформировались на уровне в десять раз меньше прогнозов — 21 миллиард рублей против 200-250 миллиардов. Эксперт предположил, что на общую ошибку повлиял либо неверный прогноз за предыдущие месяцы, либо изменение подхода к выплатам по демпферному механизму.