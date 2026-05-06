Доходы России от продажи нефти и газа удивили экспертов

Экономист Полевой: Нефтегазовые доходы за апрель оказались гораздо хуже ожиданий

Объем нефтегазовых доходов (НГД) федерального бюджета за апрель, о котором в среду, 6 мая, сообщил Минфин, оказался гораздо хуже ожиданий экспертов. Об этом в своем Telegram-канале пишет экономист Дмитрий Полевой.

По его словам, дополнительные НГД, то есть превышающие базовый уровень, сформировались на уровне в десять раз меньше прогнозов — 21 миллиард рублей против 200-250 миллиардов.

Эксперт предположил, что на общую ошибку повлиял либо неверный прогноз за предыдущие месяцы, либо изменение подхода к выплатам по демпферному механизму, в рамках которого нефтяные компании получают компенсацию за сдерживание цен на топливо внутри страны.

Основным следствием такого результата доходов федерального бюджета от продажи нефти и газа Полевой назвал незначительный спрос на валюту в ближайший месяц, что способствует дальнейшему укреплению курса рубля. Сразу после публикации НГД рубль существенно вырос по отношению к основным мировым валютам.

Опрошенные Reuters аналитики также ожидали, что в ближайший месяц Минфин потратит на покупку валюты 340-455 миллиардов рублей, в то время как в реальности расходы составят 110,3 миллиарда или 5,8 миллиарда в сутки. Сравнимых цифр (14-19 миллиардов рублей в сутки) ожидала главный экономист Т-Инвестиций Софья Донец.

Всего по итогам апреля нефтегазовые доходы федерального бюджета выросли 855,6 миллиарда рублей. Это больше, чем в марте, но 230,4 миллиарда рублей меньше, чем годом ранее.