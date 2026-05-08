Расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью признал вину

Обвиняемый в расправе над чемпионом России Исаевым признал вину

Обвиняемый в расправе над чемпионом России по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, признание прозвучало во время заседания суда об избрании обвиняемому меры пресечения на время расследования уголовного дела о расправе над спортсменом. Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и отправить обвиняемого в СИЗО.

«Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном», — заявил обвиняемый. Он пообещал компенсировать вину перед родственниками Исаева.

Обвиняемый — гражданин 1985 года рождения. Ранее он привлекался к ответственности по статьям о мошенничестве и угрозе убийством, а в 2015 году его объявляли в розыск.

О трагедии стало известно ранее 7 мая. Известно, что обвиняемый планировал побег после преступления.