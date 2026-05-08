14:03, 8 мая 2026

Расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью признал вину

Расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью признал вину
Владимир Седов
Владимир Седов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Обвиняемый в расправе над чемпионом России по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым признал свою вину. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, признание прозвучало во время заседания суда об избрании обвиняемому меры пресечения на время расследования уголовного дела о расправе над спортсменом. Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и отправить обвиняемого в СИЗО.

«Полностью признаю вину и раскаиваюсь в содеянном», — заявил обвиняемый. Он пообещал компенсировать вину перед родственниками Исаева.

Обвиняемый — гражданин 1985 года рождения. Ранее он привлекался к ответственности по статьям о мошенничестве и угрозе убийством, а в 2015 году его объявляли в розыск.

О трагедии стало известно ранее 7 мая. Известно, что обвиняемый планировал побег после преступления.

