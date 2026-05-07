Расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью мужчина планировал побег

Волк: Подозреваемый в убийстве Исаева был пьян и пытался скрыться

Расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева планировал побег после преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После преступления подозреваемый скрылся на своей машине. Силовикам удалось оперативно установить его личность и автомобиль, на котором он передвигался. Ориентировка была передана в соседние регионы. Вскоре беглец был замечен сотрудниками Госавтоинспекции на территории Брянской области. Мужчина проигнорировал их сигнал об остановке и направился в сторону Орла. Затем водитель бросил машину и хотел спрятаться в лесополосе, но был задержан брянскими полицейскими.

О трагедии стало известно ранее 7 мая. Сообщалось, что расправу мог совершить бывший возлюбленный девушки Исаева, который открыл огонь из охотничьего ружья. Преступление также попало на видео.