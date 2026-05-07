19:10, 7 мая 2026

Расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью мужчина планировал побег

Волк: Подозреваемый в убийстве Исаева был пьян и пытался скрыться
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Расстрелявший чемпиона России по функциональному многоборью Дмитрия Исаева планировал побег после преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После преступления подозреваемый скрылся на своей машине. Силовикам удалось оперативно установить его личность и автомобиль, на котором он передвигался. Ориентировка была передана в соседние регионы. Вскоре беглец был замечен сотрудниками Госавтоинспекции на территории Брянской области. Мужчина проигнорировал их сигнал об остановке и направился в сторону Орла. Затем водитель бросил машину и хотел спрятаться в лесополосе, но был задержан брянскими полицейскими.

О трагедии стало известно ранее 7 мая. Сообщалось, что расправу мог совершить бывший возлюбленный девушки Исаева, который открыл огонь из охотничьего ружья. Преступление также попало на видео.

