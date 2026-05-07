Появилось видео расправы над чемпионом России по функциональному многоборью

SHOT публикует видео убийства чемпиона России Исаева в Калуге

Момент расправы над чемпионом России по функциональному многоборью Дмитрием Исаевым попал на видео. Кадрами делится Telegram-канал Shot.

На кадрах записи две открытые машины и трое мужчин, которые стоят рядом с одной из них. Двое из мужчин стоят лицом друг к другу, а третий — поодаль. В какой-то момент третий мужчина достает ружье и стреляет в того, кто стоит к нему лицом. После этого свидетель преступления пытается схватить стрелка и не дать ему произвести еще выстрелы.

О трагедии стало известно ранее 7 мая. Сообщалось, что расправу мог совершить бывший возлюбленный девушки Исаева, который открыл огонь из охотничьего ружья.