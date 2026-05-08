14:06, 8 мая 2026Экономика

Москвичам назвали срок возвращения 30-градусной жары

Синоптик Тишковец: 30-градусная жара вернется в Москву уже летом
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Екатерина Матюшина / Коммерсантъ

Жара до плюс 30 градусов вернется в Москву уже только летом. Такой срок назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«Пятидневное метеорологическое лето закончилось до лучших времен, а 30-градусная жара вернется теперь только в календарном лете», — спрогнозировал синоптик.

Ранее ведущий специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова заявила, что купальный сезон в Москве и области начнется не раньше конца мая. Специалист напомнила, что сезон считают открытым, когда вода прогревается до плюс 16-17 градусов, — долго находиться в такой воде не получится, но можно будет ненадолго окунуться.

Обычно в средней полосе России этот период наступает после Троицына дня, который в текущем году выпадет на 31 мая. Синоптик допустила, что так случится и в 2026 году.

