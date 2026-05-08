«Радиационный фон повысился в 40 раз». В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный пожар. Что об этом известно?

В зоне отчуждения у Чернобыля начался масштабный лесной пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

«Из-за сильных порывов ветра огонь стремительно распространяется по территории, охватывая новые кварталы лесного массива», — рассказали в ведомстве. Ориентировочная площадь пожара, по информации ГСЧС, составляет более 1100 гектаров.

В ведомстве отметили, что ситуация осложняется из-за сухой погоды, сильного ветра и минной опасности на отдельных участках территории. Все это существенно ограничивает возможность проведения работ по тушению, заявили в ГСЧС. Так, в некоторых лесных кварталах работы временно не проводятся из-за угрозы взрывоопасных предметов.

К ликвидации пожара привлечены подразделения ГСЧС, специальная техника и силы других служб. Спасатели работают в усиленном режиме, осуществляя локализацию очагов возгорания и недопущение дальнейшего распространения огня Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины

На Украине оценили уровень радиации

На фоне лесных пожаров в зоне отчуждения у Чернобыля на Украине измерили уровень радиации. О результатах сообщила пресс-служба МВД страны.

В ведомстве заверили, что по состоянию на 11:00 (12:00 по московскому времени) 8 мая радиационная ситуация на территории Украины остается стабильной.

По данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы ГСЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны МВД Украины

В ведомстве добавили, что ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается, и пообещали своевременно информировать о ситуации с радиацией в стране.

Бывший работник Чернобыльской АЭС оценил опасность пожара в зоне отчуждения

Доктор технических наук, профессор, бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов, проработавший на Чернобыльской АЭС (ЧАЭС) семь лет, предупредил о неприятных рисках, связанных с пожаром в зоне отчуждения.

Он напомнил, что возгорания в районе ЧАЭС происходят ежегодно в течение уже 40 лет. По мнению физика, это говорит о том, что Украина практически не занимается профилактикой лесных пожаров в этих местах. Кроме того, по словам профессора, техника для ликвидации пожаров там находится в «скотском состоянии», а в расчетах работают пенсионеры, которые не могут долго находиться в костюмах химической и радиационной защиты при высокой температуре.

Для того чтобы грамотно оценить риски от пожаров у ЧАЭС, необходимо провести всеобъемлющую радиационную разведку посредством специальных машин войск радиационной, химической и биологической защиты, сообщил Кузнецов. Однако, по его словам, на Украине такой техники нет. В качестве примера оценки вероятных последствий физик привел пожары в юго-восточной части брянских лесов, где были «бешеные уровни загрязнения радиоактивности в 2010 году».

Я знаю, к чему это привело. Те пожары, которые были и с которыми боролись, привели к тому, что радиационный фон в Вильнюсе (Литва) повысился в 40 раз. Понимаете, когда идет пожар, продукты горения этого всего поднимаются вплоть до стратосферы, и как все это разносится? Владимир Кузнецов бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР

По словам специалиста, ветер разносит продукты горения на разных слоях атмосферы в разные стороны, поэтому очень сложно делать какие-либо прогнозы.