На Украине сделали заявление об уровне радиации после пожара в Чернобыле

Уровень радиации после начала лесных пожаров в Чернобыле находится в норме на территории всей Украины. Соответствующее заявление сделала в Telegram пресс-служба МВД Украины.
«По данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы МЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны», — говорится в публикации.
Отмечается, что ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается.
О возгорании в зоне отчуждения у Чернобыля стало известно 8 марта. В пресс-службе МЧС Украины отметили, что ситуация с распространением пожара осложняется фактором сильного ветра и сухой погоды.