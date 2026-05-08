12:54, 8 мая 2026Бывший СССР

На Украине сделали заявление об уровне радиации после пожара в Чернобыле

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ivan Lyubysh-Kirdey / Reuters

Уровень радиации после начала лесных пожаров в Чернобыле находится в норме на территории всей Украины. Соответствующее заявление сделала в Telegram пресс-служба МВД Украины.

«По данным, полученным от Национальной гидрометеорологической службы МЧС Украины, уровень гамма-излучения находится в пределах нормы на всей территории страны», — говорится в публикации.

Отмечается, что ликвидация масштабного пожара в Чернобыльской зоне отчуждения продолжается.

О возгорании в зоне отчуждения у Чернобыля стало известно 8 марта. В пресс-службе МЧС Украины отметили, что ситуация с распространением пожара осложняется фактором сильного ветра и сухой погоды.

