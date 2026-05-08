Работавший на Чернобыльской АЭС физик оценил опасность нового пожара в зоне отчуждения

Физик Кузнецов предупредил о рисках масштабного лесного пожара в Чернобыле

Масштабный лесной пожар в зоне отчуждения у Чернобыля несет самые неприятные риски, предупредил доктор технических наук, профессор, бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что площадь пожара в чернобыльской зоне отчуждения составляет уже более 1100 гектар. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины подчеркнули, что ситуация с распространением пламени осложняется факторами сильного ветра и сухой погоды.

«Эта ситуация повторяется ежегодно в течение 40 лет. Каждый год с завидным постоянством у них горит чернобыльская зона. Это говорит о том, что профилактика этих пожаров практически не ведется. У меня был человек оттуда. Он мне рассказывал, что весь этот машинный парк, который там есть, в таком скотском состоянии, что говорить об эффективности использования этого транспорта, я имею в виду пожарные машины и так далее, не приходится», — высказался физик.

Кроме того, работают в расчетах пенсионеры, которые не могут долго находиться в костюмах химической и радиационной защиты при высокой температуре, добавил Кузнецов. По его словам, молодые мужчины в возрасте 25-30 лет выдерживают без получения теплового удара в таких условиях всего 30-40 минут.

Многое зависит от того, что именно горит, отметил специалист. Если речь идет о траве на какой-то поляне — это одно дело, если же о подстилке хвойного леса — другое. «Я сам отработал на Чернобыльской АЭС 7 лет. Я знаю, какие леса вокруг станции. Это хвойные леса, то есть опадает хвоя, которая вспыхивает мгновенно, тем более если не было перед этим никаких дождей», — поделился профессор.

Чтобы грамотно оценить риски, в зоне пожара должна проводится всеобъемлющая радиационная разведка посредством специальных машин войск РХБЗ, которых на Украине нет, сообщил собеседник «Ленты.ру».

«Я приведу пример. Были у нас пожары — юго-восточная часть брянских лесов, где бешеные уровни загрязнения радиоактивности в 2010 году. Я знаю, к чему это привело. Те пожары, которые были и с которыми боролись, привели к тому, что радиационный фон в Вильнюсе (Литва) повысился в 40 раз. Понимаете, когда идет пожар, продукты горения этого всего поднимаются вплоть до стратосферы, и как все это разносится? Там же ведь один ветер на одном слое в одну сторону, другой — в другую, третий — в третью. Очень сложно какие-либо делать в этом плане прогнозы», — заключил спикер.

