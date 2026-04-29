Бывший СССР
20:22, 29 апреля 2026

Зеленский сделал заявление о Чернобыльской АЭС

Зеленский поблагодарил США за пожертвование на восстановление Чернобыльской АЭС
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за пожертвование в 100 миллионов долларов на восстановление саркофага Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Соответствующее заявление опубликовала в Telegram пресс-служба украинского лидера.

«Важный шаг в поддержке со стороны Соединенных Штатов Америки — взнос в размере 100 миллионов долларов на ремонт саркофага Чернобыльской АЭС», — говорится в публикации.

Он добавил, что всего на восстановление целостности саркофага потребуется 500 миллионов евро.

Ранее Зеленский заявил, что ведет обсуждение подготовки новых обменов с Россией. По его словам, представители украинского координационного штаба обработали все необходимые документы и списки для обмена.

