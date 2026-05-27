В Эстонии высказались о высылке дипломатов из Киева

Глава МИД Эстонии Цахна: Эстонские дипломаты не покинут Киев

Эстонские дипломаты не покинут Киев. Об этом написал министр иностранных дел прибалтийской республики Маргус Цахна в соцсети X.

«Наше посольство остается открытым, наши дипломаты остаются в Киеве, и мы продолжаем твердо стоять плечом к плечу с Украиной», — высказался политик.

По словам главы МИД Эстонии, страна передала уведомление о своей позиции в посольство России в Таллине.

25 мая МИД России анонсировал удары по центрам принятия решений на Украине. Дипведомство призвало иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представителей международных организаций, как можно скорее покинуть Киев. Жителям украинской столицы в МИД рекомендовали не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.