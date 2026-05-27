18:02, 27 мая 2026

На Западе у Су-35 выявили важные преимущества перед F-35

Иван Потапов
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

У российского истребителя четвертого поколения Су-35 есть ряд важных преимуществ перед американскими боевыми самолетами пятого поколения F-35, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Западный журнал пишет, что Су-35 значительно менее совершенен, чем F-35, прежде всего в области малозаметности и сетецентрических войн. «Тем не менее, российский боевой самолет сохраняет ряд важных преимуществ, которые потенциально могут оказаться решающими в крупном конфликте», — говорится в публикации западного журнала.

Издание подчеркивает, что Су-35 более пригоден для ведения воздушного боя, чем F-35, а его радар и мощный двигатель дают российским военным стратегам некоторое преимущество при планирования операций. «Основным недостатком F-35 остается очень ограниченная полезная нагрузка и разнообразие вооружений, в этом отношении Су-35 имеет особенно явное преимущество», — пишет MWM, отмечая, что Су-35 может нести до 14 ракет класса «воздух-воздух» без существенного ухудшения своих летных характеристик, тогда как F-35 во внутренних отсеках — только четыре.

Также Су-35 превосходит F-35 про дальности полета и максимальной скорости, а также значительно менее требователен к условиям на взлетно-посадочной полосе. Также преимуществом российского самолета является широкая номенклатура ракетного вооружения, включающая ракеты класса «воздух-земля» и противокорабельные ракеты, которые практически не использует F-35.

«Хотя Су-35 является менее совершенным истребителем, что отражает снижение статуса российского оборонного сектора после распада СССР, он сохраняет ряд важных преимуществ, которые при эффективном использовании могут позволить ему серьезно противостоять воздушному наступлению НАТО, возглавляемому F-35», — заключает MWM.

Ранее издание Zbiam заметило, что в Польшу поставлены первые три из 32-х заказанных истребителей F-35A Husarz нового поколения, поставленных из США.

