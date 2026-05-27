19:16, 27 мая 2026

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» заявил об особом менталитете россиян

Маргарита Щигарева
Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Бывший ведущий программы «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ, иллюзионист Сергей Сафронов назвал происходящее в шоу вымыслом и неправдой. В интервью проекту «Откройте, Давид!» он также объяснил интерес россиян к этой передаче особенностями менталитета.

Сафронов отметил, что программа «Битва экстрасенсов» была создана по франшизе, а оригинал придумали в Великобритании. При этом в других странах такие передачи не получили столь высоких рейтингов, как в России.

«Потому что менталитет. По щучьему велению, по моему хотению. Пускай я буду курить, пить, жрать все подряд, но дай мне оберег, амулет, чтоб я был здоров, чтобы у меня сосуды были крепкие, чтоб я был стройный, красивый», — заявил иллюзионист. Ведущий добавил, что также в сверхспособности и магию зачастую верят люди, которые столкнулись с трудной жизненной ситуацией и не нашли ее решения.

Сафронов подчеркнул, что экстрасенсов не существует. В то же время он посетовал на то, что людей, верящих в происходящее в «Битве экстрасенсов», трудно переубедить. «Как им объяснить, что это сериал, что это художественная литература, вымысел, неправда? Вам показывают классный мистический детектив. (...) Им не объяснишь это никак», — сказал иллюзионист.

Ранее Сафронов заявил о «высшем пилотаже мракобесия» в «Битве экстрасенсов». По его словам, все участники перед съемками проходят обучение актерскому мастерству и придумывают себе образы.

