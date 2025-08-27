Интернет и СМИ
11:34, 27 августа 2025Интернет и СМИ

Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» разругал шоу со словами «высший пилотаж мракобесия»

Ведущий Сергей Сафронов заявил, что в шоу «Битва экстрасенсов» есть сценарий
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Алёна, Блин! / YouTube

Российский телеведущий Сергей Сафронов, в 2020 году уволенный из шоу «Битва экстрасенсов», разругал проект. В разговоре с изданием Starhit он также раскрыл закулисье программы.

Сафронов заявил, что сам хотел покинуть «Битву экстрасенсов», потому что устал от обмана. «В какой-то момент в проекте начали появляться дети, над которыми экстрасенсы, можно сказать, издевались. "Покажи мне смерть!", "Дьявол, приди!" — с такими просьбами они обращались к ребенку. Для меня это уже высший пилотаж мракобесия», — высказался он.

По словам бывшего ведущего программы, все участники перед съемками проходят обучение актерскому мастерству и придумывают себе образы. «Ни для кого не секрет, что [в "Битве экстрасенсов"] есть сценарий, имеются элементы постановки», — отметил Сафронов.

Ранее Сафронов раскрыл влияние скандала, связанного с увольнением из «Битвы экстрасенсов», на его жизнь. Он отметил, что это событие в итоге принесло ему пользу.

В ноябре 2020 года Сафронова уволили из «Битвы экстрасенсов» из-за скандала, возникшего после того, как одна из участниц шоу Алина Вердиш подала на него в суд. Она утверждала, что ведущий за деньги подсказывал ответы на испытаниях. Сафронов назвал ее слова ложью. В сентябре суд в Москве встал на сторону ведущего и снял с него обвинения в получении взяток.

