С бывшего ведущего «Битвы экстрасенсов» сняли обвинения в получении взяток

Тушинский районный суд Москвы отказался удовлетворить иск мужа бывшей участницы телешоу «Битва экстрасенсов» Алины Вердиш Евгения Цицина, который обвинял ведущего шоу Сергея Сафронова в получении взяток. Как сообщает StarHit, с бывшего ведущего проекта сняли все обвинения.

Во время судебного заседания адвокат Сафронова предъявил договор о платном предоставлении услуг с целью «физического развития и духовного воспитания посредством изучения основ и повышения уровня актерского мастерства, а также получения сопутствующих навыков и умений по разработанным исполнителем программам». Договор был заключен между Сафроновым и Вердиш.

«В соответствии с разделом 4 договора, стоимость предоставляемых услуг составляет 300 000 руб. Занятия проводятся в течение пяти месяцев, начиная с первого числа месяца, в котором заказчик впервые перечислил исполнителю денежные средства», — указывается в документе.

Также из материалов дела следует, что истец переводил деньги в счет оплаты услуг по договору по конкретным реквизитам двумя платежами с перерывом в месяц. По словам адвоката телеведущего, это говорит о том, что средства «нельзя считать неосновательным обогащением» со стороны Сафронова.

Отмечается, что Цицин и Вердиш уже обжаловали решение столичного суда. Заседание пройдет 20 сентября.

В декабре 2020 года сообщалось, что муж бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» обвинил Сафронова в афере. Цицин заявил, что заплатил 1,5 миллиона рублей за подсказки и пропуск его супруги в финал шоу. Мужчина подал на Сафронова в суд и потребовал, чтобы он вернул все средства.

До этого Вердиш обнародовала видео, где обвинила телеведущего в получении взяток. В ноябре 2020 года из-за разразившегося скандала руководство ТНТ отстранило Сафронова от съемок в проекте. Представители канала объяснили, что причиной стала попытка ведущего «обмануть коллектив проекта, дав подсказку одному из телепатов на отборочных испытаниях». Сафронов отрицал обвинения в получении взяток.