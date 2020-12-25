Муж бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» обвинил шоу в афере

Муж бывшей участницы «Битвы экстрасенсов» Алины Вердиш обвинил организаторов шоу в афере. Как сообщает «Пятый канал», мужчина в сумме заплатил 1,5 миллиона рублей за ее участие в проекте.

По данным телеканала, в августе 2019 года Вердиш позвонила в редакцию программы и заявила о намерении принять участие. Позже с ней связались: собеседник сообщил, что женщине нужно пройти специализированное обучение. Стоимость курсов составила 600 тысяч рублей.

Вердиш обратилась с просьбой к супругу. 29 мая 2020 года мужчина перевел организаторам указанную сумму. Переговоры продолжались почти до конца августа. В результате Вердиш в мессенджере сообщили, что за участие в передаче нужны 900 тысяч рублей. 20 августа муж осуществил перевод и этой суммы.

Участница утверждает, что организаторы шоу гарантировали ей прохождение трех туров за эти деньги. В сентябре она попала на телепроект, однако пройти в следующий этап не удалось. 24 декабря ее супруг обратился с заявлением в полицию.

В ноябре Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила ведущего шоу Сергея Сафронова в получении взяток. По ее словам, он за деньги подсказывал ответы на испытаниях и делился личной информацией о других людях, которая помогала «экстрасенсам» производить впечатление, демонстрируя паранормальные способности.

Вскоре представители телеканала ТНТ сообщили, что отстранили Сафронова от участия в передаче, так как уличили его в попытке обмануть коллектив проекта. Они заверили, что за 13 лет существования шоу «команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов».

«Битва экстрасенсов» — шоу о людях с паранормальными способностями, которое идет на ТНТ с 2007 года. Проект неоднократно подвергался критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии. Участники шоу и сотрудники, в разные годы работавшие над проектом, не раз утверждали, что за выход в следующий этап герои шоу платят.