Ведущий «Битвы экстрасенсов» отреагировал на увольнение за подсказки и взятки

Ведущий шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ Сергей Сафронов отреагировал на информацию о том, что его уволили за подсказки и взятки на съемках проекта. В комментарии Starhit он назвал обвинения в его адрес ложью.

«У меня все хорошо, я продолжаю работать. А Алина Вердиш за свои слова будет отвечать в суде», — отметил Сафронов. Ведущий добавил, что намерен написать заявление, чтобы оспорить ложную информацию.

Ранее участница «Битвы экстрасенсов» Алина Вердиш опубликовала видео, в котором обвинила Сафронова в получении взяток. По ее словам, он за деньги сообщал правильные ответы на испытания, делился личной информацией о других людях с целью помочь произвести впечатление. В качестве доказательств Вердиш привела записи переговоров и банковские переводы.

Представители ТНТ позже сообщили, что отстранили Сафронова от участия в передаче, так как уличили в попытке обмануть коллектив проекта.

На канале подчеркнули, что на «Битву экстрасенсов» за 13 лет существования шоу люди пытались попасть и нечестными способами, но заверили, что «команда программы никогда не поддавалась на уговоры, не реагировала на угрозы и не брала деньги ни у одного из испытуемых экстрасенсов».

«Битва экстрасенсов» — шоу о людях с паранормальными способностями, которое идет на ТНТ с 2007 года. Проект неоднократно подвергался критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии. Участники шоу и сотрудники, в разные годы работавшие над проектом, не раз утверждали, что за выход в следующий этап герои шоу платят деньги.