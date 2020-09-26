Разоблачающий экстрасенсов журналист пожаловался на оккультную пропаганду

Автор документального фильма «Идущие к черту», в котором разоблачались телевизионные маги и экстрасенсы, Борис Соболев в разговоре с изданием StarHit пожаловался на «оккультную пропаганду».

«Если по множеству теле- и интернет-каналов целыми днями людям дуть в уши о существовании магов, экстрасенсов и колдунов, то даже здравомыслящий человек невольно начнет в эту чепуху верить. Это прямой результат, по сути дела, оккультной пропаганды», — посетовал журналист.

Соболев добавил, что участники различных телепроектов подобной тематики затем начинают продавать себя «на магическом рынке за огромные деньги». При этом их клиентами часто становятся люди, переживающие большое горе и готовые отдать последнее, надеясь получить помощь.

Высокие рейтинги таких шоу журналист объяснил тем, что людей всегда привлекает таинственное и неизвестное. Отвечая на вопрос о том, закроют ли когда-нибудь подобные программы, Соболев добавил: «Знаете, мы живем в эпоху удивительного бесстыдства и безнаказанности. Я сомневаюсь, что экстрасенсорные шоу кто-то закроет, потому что эта курица несет золотые яйца».

Многосерийный документальный фильм Бориса Соболева «Идущие к черту» вышел на «России 1» в 2019 году. В фильме разоблачались «звезды экстрасенсорных битв» и утверждалось, что участники подобных реалити-шоу владеют заранее собранной редакторами информацией.

Ранее телеведущий Сергей Сафронов заявил, что шоу канала ТНТ «Битва экстрасенсов» — непостановочная передача. По его словам, «экстрасенсы» «говорят то, что видят, и то, что чувствуют», а разоблачения только больше заинтересовывают людей посмотреть шоу.