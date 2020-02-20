Украинский министр рассказал о пользе телепередач с экстрасенсами

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что телепередачи с участием экстрасенсов полезны. Об этом сообщают «Українськi Новини».

«Благодаря "Битве экстрасенсов" было расследовано много уголовных дел, а невинно осужденные люди вышли из тюрем», — рассказал министр.

Он уверен, что эти передачи нельзя назвать вводящими зрителей в заблуждение, так как они являются драматическими произведениями.

Ранее стало известно, что следователи из Красноярского края при расследовании особо тяжких преступлений обращаются за помощью к экстрасенсам. Это делается, когда традиционные методы раскрытия преступлений перестают работать. Руководитель управления криминалистики регионального главка Следственного комитета Артем Кротов отметил, что центральный аппарат ведомства взаимодействует с институтом прикладной психологии. Кроме того, в особо сложных случаях запрашиваются снимки со спутников, чаще всего они используются в коррупционных делах, чтобы выяснить, когда было построено здание.

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