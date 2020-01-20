Российские следователи обратились за помощью к экстрасенсам

Следователи из Красноярского края при расследовании особо тяжких преступлений обращаются за помощью к экстрасенсам. Об этом в понедельник, 20 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя управления криминалистики регионального главка Следственного комитета Артема Кротова.

По его словам, это делается, когда традиционные методы раскрытия преступлений перестают работать. Кротов отметил, что центральный аппарат ведомства взаимодействует с институтом прикладной психологии. Кроме того, в особо сложных случаях запрашиваются снимки со спутников, чаще всего они используются в коррупционных делах, чтобы выяснить, когда было построено здание.

Ранее, 14 января, сообщалось , что бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Алексея Гажиенко и его супругу, финалистку «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарову обманули на 400 тысяч рублей. Семью ограбили мошенники, сумевшие завладеть деньгами со счета пары.

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