Финалистку «Битвы экстрасенсов» и ее мужа из «Дома-2» ограбили перед Новым годом

Бывшего участника реалити-шоу «Дом-2» Алексея Гажиенко и его супругу, финалистку «Битвы экстрасенсов» Диларам Сапарову обманули на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник.

Семью ограбили мошенники, сумевшие завладеть деньгами со счета пары. Хищение произошло перед Новым годом (заявление поступило в полицию 20 декабря), но из-за суеты в связи с праздниками Гажиенко и Сапарова заметили пропажу позднее.

По данным издания, преступники взломали личный кабинет мобильного оператора мужа Сапаровой и установили переадресацию вызовов и сообщений с его телефона. Таким образом они смогли снять деньги со счета. По заявлению пострадавших правоохранители возбудили уголовное дело.

Гажиенко участвовал в «Доме-2» в 2011 году, а Сапарова победила во втором сезоне казахстанской «Битвы экстрасенсов» и стала финалисткой одного из сезонов российской версии передачи. Пара зарегистрировала отношения в 2014 году.

В октябре сообщалось, что шеф-редактор «Битвы экстрасенсов» Дарья Войницкая обратилась в полицию из-за того, что мошенник обманом украл у нее 500 тысяч рублей. Преступник представился сотрудником банка и призвал следовать его указаниям для защиты средств от подозрительных операций.

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