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Гуру «Битвы экстрасенсов» обокрали лжепродавцы картошки

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Михаил Виноградов

Квартиру криминалиста Михаила Виноградова, который выступает в качестве эксперта шоу «Битва экстрасенсов», обокрали неизвестные. Источник в правоохранительных органах рассказал агентству «Москва», что грабителями оказались двое мужчин, продававшие картофель и курицу.

В полицию обратился сын психиатра. Он рассказал, что неизвестные пришли в квартиру Виноградова в районе Аэропорт и предложили продукты питания. «Один из незнакомцев отвел заявителя (сына Виноградова) в другую комнату, а другой прошел в спальню и похитил из шкафа 990 тысяч рублей наличными. После этого злоумышленники ушли», — сказал собеседник агентства.

Факт кражи подтвердили в главном управлении МВД России по Москве. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, личности преступников пока не установлены.

Виноградов — психиатр-криминалист, доктор наук, в прошлом работал в институте судебной психиатрии. Стал широко известен благодаря появлению в телевизионных шоу. В 2007 году он стал экспертом «Битвы экстрасенсов». Руководит некоммерческим партнерством «Лига экстрасенсов РФ» и владеет собственным центром, в котором работают несколько бывших участников проекта.

Автор фильма-расследования «Идущие к черту» Борис Соболев разоблачил некоторые методы работы Виноградова. В частности, он отнес к специалистам аура-камеру, с помощью которой эксперт проверяет участников «Битвы» на наличие экстрасенсорных способностей. Оказалось, что внутри аура-камеры — считыватель электрического объема руки, а информация, которая выводится на экран, зависит от силы надавливания руки и ее температуры и не имеет отношения к энергетическому полю человека. Автор проекта узнал с помощью такого прибора ауру кастрюли. «Состояние тела и разума» емкости для варки оказалось положительным, а уровень расслабления достаточно высоким.

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