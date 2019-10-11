Россиянку обчистили при «очистке» денег от порчи силой «Битвы экстрасенсов»

В Москве две мошенницы ограбили пенсионерку на сумму 892 тысячи рублей. Как сообщает РЕН ТВ, одна из аферисток представилась победительницей шоу «Битва экстрасенсов».

Пенсионерка встретила незнакомок на улице. Сначала к ней подошла «победительница» «Битвы экстрасенсов», заявив, что на пенсионерку и ее семью наложена смертельная порча. Она пообещала ее снять.

Материалы по теме Круговорот кидалова Россияне несут деньги экстрасенсам из телешоу. Разоблачения не помогают

К разговору присоединилась еще одна женщина, которая заявила о готовности снять порчу бесплатно, однако уточнила, что ей необходимо «очистить» все деньги, которые есть у жертвы. Пенсионерка со спутницами отправилась в банк, где сняла и передала им все сбережения.

«Битва экстрасенсов» — шоу о людях с паранормальными способностями, которое идет на ТНТ с 2007 года. Проект неоднократно подвергался критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии. Участники шоу и сотрудники, в разные годы работавшие над проектом, не раз утверждали, что за выход в следующий этап герои шоу платят деньги. В 2017-м «Битва экстрасенсов» получила антипремию от Министерства образования и науки за популяризацию лженауки.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!