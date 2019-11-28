Ведущий «Битвы экстрасенсов» опроверг постановки в шоу

Телеведущий Сергей Сафронов заявил, что шоу канала ТНТ «Битва экстрасенсов» — непостановочная передача. Об этом он рассказал в эфире «ХЗ-шоу» радиостанции Energy. Видео беседы опубликовано на YouTube.

По словам иллюзиониста, если раньше многие критиковали его за попытки помешать экстрасенсам проходить испытания, то теперь эти же люди разуверились в шоу и считают, что «вообще все это подстава». Сафронов подчеркнул, что «никакой подставы нет и никакого сценария нет». Экстрасенсы «говорят то, что видят, и то, что чувствуют», — заверил ведущий.

«Разоблачения были всегда. Это только больше людей заинтересовывает посмотреть это шоу. Людей, которые не верят в экстрасенсов и в "Битву экстрасенсов", как было огромное количество, так и осталось, что меня безумно радует», — отметил он.

Ведущий заметил, что всегда считал экстрасенсов в первую очередь психологами. «За счет огромного времени наблюдения за людьми любой, называющий себя экстрасенсом, четко понимает, какая проблема у человека, находящегося перед ним», — заключил иллюзионист.

«Битва экстрасенсов» выходит на российском телевидении с 2007 года. Передача неоднократно подвергалась критике за постановочный характер и заранее подготовленные сценарии. В 2019 году вышел документальный фильм «Идущие к черту» о том, как экстрасенсы в известном шоу приходят к победе и как живут после проекта. Несколько участников рассказывали, что в ходе съемок покупали подсказки. Ведущий передачи Марат Башаров во время интервью для фильма назвал дураками тех, кто верит этому шоу.

Один из бывших участников «Битвы» на анонимных условиях рассказывал, что ему гарантировали выход в финал за 450 тысяч рублей. Продюсер проекта опровергла информацию о платном участии и причислила анонима к «обиженным магам», которые не прошли отбор и «выдумывают небылицы».

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