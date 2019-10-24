Победительница «Битвы экстрасенсов» окончательно превратилась в мужчину

Победительница 15-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг показала полуобнаженное фото окончательного превращения в мужчину. Она также сменила имя в Instagram на Томас Винсор-Ньютон.

Вам послание от Томаса, новоприбывшие и старые подписчики, желаем приятного чтения. Администрация. «Добрый день. Пол я менять не собираюсь, меня устраивает мой МУЖСКОЙ и паркет в моих квартирах. Девочкой я не планировал становиться. Дополнительный орган могу пришить, для симметрии, например на лоб, во- первых это красиво, во-вторых тем кто испытывает нездоровую потребность его увидеть, удобней будет показать сразу и там же применить в дело. Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой , в отличие от вас дамы, господа и все остальные. Поскольку вы просто альтернативно одаренное ссыкло, с дополнительной хромосомой, трясущееся у себя в норках. Хочу донести до сообщества трансгендеров вашу ненависть к ним, думаю им это будет интересно, как минимум, пусть весь мир знает о том, как мерзко в Россиюшке относятся к трансгендерным людям.@t_time_ftm @tromanmark @max_deykun @ftmtransitions @tboy61915 Если вы хотели меня оскорбить, называя меня трансгендером, то это курам на смех. И кстати пол, к вашему сведению не меняют, его корректируют. Я художник, поэт и парфюмер(химик), если вам это интересно- добро пожаловать. Остальные с хайпом головного мозга, пшли вон, во всем известном направлении, на тот орган которым вы так интересуетесь! Не надо на меня подписываться, вы мне не нужны, я не ищу славы, пиара и прочего, сенсаций тут не ждите. Говноновости вы можете самостоятельно почитать в говнопабликах. «Миллионы мух не могут ошибаться»(с) П С С нетерпением жду публикаций в сми о том что «наконец то сменил пол и пришил себе все что нужно парню, 5-й год старался и наконец», уверен что прямо сегодня они перепостят это фото , подписав его как попало, очень ждём , вместе с адвокатом. Нам крайне необходимы материалы для дела, жгите ребята, больше ада! Конечно же с огромной любовью, Томми.» #томас#fuckthemall#thomas Фото опубликовано @thomas__winsor

В подписи к снимку Винсор-Ньютон разъяснил, что не собирается менять пол, поскольку его «устраивает мужской», и заявил, что «не планировал становиться девочкой».

«Я не трансгендер, но я уважаю этих людей за их смелость быть собой, в отличие от вас, дамы, господа и все остальные. Поскольку вы просто альтернативно одаренное ссыкло с дополнительной хромосомой, трясущееся у себя в норках», — написал автор, прикрепив ссылки на пять Instagram-аккаунтов, чтобы продемонстрировать, «как мерзко в Россиюшке относятся к трансгендерным людям».

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«Если вы хотели меня оскорбить, называя меня трансгендером, то это курам на смех», — заключил Винсор-Ньютон, напомнив хейтерам, что пол не меняют, а корректируют.

Он пояснил, что в настоящее время занимается живописью, поэзией и парфюмерией. Он заверил, что не ищет славы и попросил тех, кому не интересен его круг занятий, не подписываться на его страничку.

В июне Ванг заявила, что генетически является мужчиной, а образ, в котором она находилась на телешоу, придумали продюсеры проекта. Ванг сказала, что у нее синдром Морриса — врожденное нарушение полового развития у людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность мужских половых органов.

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