Участница «Битвы экстрасенсов» оказалась подружкой Ди Каприо

Участница 20-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Алиса Суровова в интервью Teleprogramma.pro заявила, что знакома со знаменитостями и дружила с актером Леонардо Ди Каприо.

По ее словам, в юности в Токио она познакомилась с Ди Каприо и Тоби Магуайром. «Меня забрали в Нью-Йорк, где я даже познакомилась с Вуди Алленом и остальной голливудской богемой», — добавила Суровова.

Женщина утверждает, что Ди Каприо был ее другом на протяжении нескольких лет. Приворот для этого не понадобился, продолжила экстрасенс. «У меня есть сильная сексуальная энергия и ворожить во флирте — это не то же, что делать приворот» — пояснила участница телешоу.

Суровова также рассказала, что в России она была на съемках у режиссера Федора Бондарчука, «знала Аллу Пугачеву и тусовалась с Кристиной Орбакайте».

Ранее в Москве две мошенницы ограбили пенсионерку на 892 тысячи рублей. Одна из аферисток представилась победительницей «Битвы экстрасенсов».

«Битва экстрасенсов» — шоу о людях с паранормальными способностями. Передача выходит на телеканале ТНТ с 2007 года. Проект неоднократно подвергали критике за постановочный характер и заранее прописанные сценарии.

В 2019 году на телеканале «Россия 1» вышел документальный фильм «Идущие к черту» о том, как экстрасенсы в известном шоу приходят к победе и как живут после проекта. Несколько участников рассказывали, что в ходе съемок покупали подсказки. Ведущий передачи Марат Башаров во время интервью для фильма назвал дураками тех, кто верит телешоу.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!