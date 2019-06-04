Победительница «Битвы экстрасенсов» оказалась мужчиной

Победительница 15-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг заявила, что у нее синдром Морриса, то есть генетически она мужчина. В посте в Instagram она уточнила, что образ, в котором она находилась в передаче, придумали продюсеры шоу.

Как сообщает Cosmopolitan, 37-летняя Ванг постепенно поменяла имидж. В настоящее время она стала носить мужскую одежду и коротко подстригла волосы.

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«У меня есть нечто общее с королевой Англии Елизаветой Тюдор и Жанной д’Арк. Правда, у них тоже синдром Морриса», — написала Ванг.

Победительница «Битвы экстрасенсов» говорила о себе в мужском роде. Ванг пояснила, что не является трансгендером и не делала пластических операций.

Синдром Морриса или синдром тестикулярной феминизации — врожденное нарушение полового развития у людей мужского пола (с набором хромосом XY), при котором снижается или полностью теряется чувствительность мужских половых органов.

В декабре 2018-го депутат Госдумы, единоросс Виталий Милонов призвал запретить шоу «Битва экстрасенсов». По его словам, передача не подтверждается научными исследованиями, а официальная точка зрения приравнивает экстрасенсорику к разряду фантастики.

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