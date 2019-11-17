Участница «Битвы экстрасенсов» рассказала о трех сотнях перенесенных операций

Участница телешоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала о том, что ей сделали почти 300 операций. Об этом она написала в своем Instagram.

По словам Кузнецовой, на днях ей сделали 298-ю по счету операцию. Она также поделилась, что болеет на протяжении всей жизни, в связи с чем ей необходимо постоянное хирургическое вмешательство. «К сожалению, вылечить меня невозможно. Никак. Никогда. Никому», — написала она.

Экстрасенс пояснила, что ее проблемы связаны с горлом, из-за чего ей какое-то время назад пришлось на время установить специальную трубку. После этого у Кузнецовой остался небольшой шрам. Телезвезда также поблагодарила своих подписчиков за поддержку и добавила, что справиться с трудностями ей помогает муж.

Ранее победительница 15-го сезона телешоу «Битва экстрасенсов» Джулия Ванг показала свое преображение в мужчину на фото. Она также сменила имя в своем профиле на Томас Винсор-Ньютон.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!