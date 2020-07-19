Звезду «Битвы экстрасенсов» и «Дома-2» избили в Москве

Звезда шоу «Битва экстрасенсов» и «Дом-2» Никита Турчин в своем Instagram сообщил, что был жестоко избит в Москве. Сейчас молодой человек находится в одной из столичных клиник, его состояние оценивается как средней тяжести.

По словам Турчина, инцидент произошел несколько дней назад. «Ударяли по голове чем-то тяжелым, били ногами по почкам, лицу и рукам. Мало что из этого помню, воспоминания словно порвали на клочки», — поделился он. Пострадавший также рассказал, что из-за полученных травм ему было трудно написать сообщение друзьям. «Кровь хлынула, голова кружилась, а в глазах темнело», — описал Турчин.

Участник шоу на ТНТ вспомнил, что ему удалось дозвониться до службы 112 и отправить свою геолокацию близким. «Позже врачи сказали, что я терял сознание несколько раз», — заявил Турчин.

Ранее в июле сообщалось, что чеченец Зелимхан Зелимханов с компанией друзей избил блогера Святослава Коваленко. Конфликт попал в поле зрения главы Чечни Рамзана Кадырова. Позднее ЧГТРК «Грозный» опубликовал видео, на котором Зелимханов принес пострадавшему извинения. Они пожали друг другу руки.