Чеченец извинился перед московским блогером за избиение и попал на видео

Чеченец Зелимхан Зелимханов принес личные извинения блогеру Святославу Коваленко за то, что с компанией избил его на улице в Москве. Видео опубликовал ЧГТРК «Грозный» в Telegram-канале.

По данным телеканала, конфликт попал в поле зрения главы Чечни Рамзана Кадырова, который поручил разобраться в нем депутату Госдумы Адаму Делимханову. Депутат выслушал стороны и отметил, что Зелимханов «совершил поступок, недостойный чеченца, и гарантированно понесет за это суровое наказание».

«Виновник инцидента попросил прощения у главы Чеченской Республики, присутствующих и у самого Святослава Коваленко, который простил его», — говорится в сообщении. На видео Зелимханов и Коваленко пожали друг другу руки в знак примирения. «Мы живем в одной стране. Приношу свои извинения. Думаю, Святослав по-мужски все понимает», — сказал Зелимханов перед рукопожатием.

Видео конфликта опубликовал сам блогер на YouTube. К многоэтажному дому во дворе столицы подъехал автомобиль, и из него вышли несколько человек. В результате завязалась драка, в которой Коваленко по очереди били люди из компании Зелимханова. На протяжении всего видео слышен его голос: «Толпой пришли на одного! Да, я русский!»

Позже министр информации и печати республики Ахмед Дудаев сообщил, что в Чечне знают о конфликте и занимаются этим вопросом. Он заверил, что все участники избиения найдены и ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!