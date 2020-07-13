В Чечне отреагировали на избиение русского блогера чеченцами

В Чечне знают об избиении блогера Святослава Коваленко и занимаются этим вопросом. Таким образом отреагировал на произошедшее министр информации и печати республики Ахмед Дудаев. Его слова публикует Baza в своем Telegram-канале.

По его словам, все участники инцидента найдены. «Уверяю вас, ни один виновник произошедшего не избежит наказания по закону. [Глава Чечни Кадыров] Рамзан Ахматович всегда реагирует на подобные выходки и не одобряет правонарушений», — сказал Дудаев.

О произошедшем стало известно 12 июля, в социальных сетях появились кадры, как компания чеченцев в Москве избивает человека. На протяжении всего видео слышен голос пострадавшего. «Толпой пришли на одного! Да, я русский!» — кричит мужчина и называет по имени одного из присутствующих.

Позже издание «360» сообщило, что в числе нападавших был блогер Зелимхан. По его словам, Коваленко в одном из своих видео высмеял его и его друзей. Чеченский блогер уточнил, что участники потасовки после произошедшего написали объяснительные.

В начале июня сообщалось, что уроженцы Чечни избили помощника главы администрации Ялты Дилявера Сейдаметова после сделанного замечания. Сейдаметов отругал молодых людей на машине с чеченскими номерами за агрессивную езду в жилом квартале, где играли дети.

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