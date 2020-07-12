В Москве компания чеченцев избила кричавшего «Да, я русский!» мужчину

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В Москве компания чеченцев избила одного человека, сообщает Telegram-канал «2ch/Двач», который публикует видео попавшего на камеру телефона инцидента.

На кадрах видно как к многоэтажному дому подъезжает автомобиль, и из него выходят несколько человек. Один из них приближается к стоящему у подъезда мужчине и бьет его по лицу. После этого завязывается драка, к которой по очереди подключаются другие приехавшие на машине. Очевидцы поначалу не пытаются разнять дерущихся, а угрожают вызвать полицию.

На протяжении всего видео слышен голос того, на кого напали. «Толпой пришли на одного! Да, я русский!» — кричит мужчина и называет по имени одного из присутствующих.

Как пишет канал, нападавшие не хотели мириться с тем, что мужчина не признавал авторитет одного из них, поэтому избили его.

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