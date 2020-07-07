Цыгане с вилами и ножами напали на российскую семью

В поселке Чичеринка в Володарском районе Брянска цыгане, вооруженные вилами и ножами, напали на семью. Об этом сообщает местный телеканал «Городской».

Инцидент произошел 4 июля. Хозяйка дома, 47-летняя женщина, отказавшаяся называть имя, рассказала, что ее зять вместе с шестилетней дочерью гуляли по поселку, и возле дома местных цыган на них набросились собаки. Мужчина сделал замечание и попросил успокоить животных, однако возмущенные хозяева набросились на него с кулаками.

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По словам пострадавшей, зятю удалось вырваться, и он вместе с дочерью вернулся домой. Однако после этого на их частную территорию проникли цыгане, вооруженные вилами и ножами. Семье удалось закрыться дома и вызвать полицию.

В результате происшествия женщина получила множественные травмы и ушибы. Ее 48-летнему мужу сломали ногу, ударив металлической трубой, а зятю проломили голову.

Летом 2019 года массовая драка с цыганами произошла в поселке Чемодановка. В результате погиб один мужчина, двое попали в больницу. Были задержаны 174 человека, шестеро приговорены к штрафам и обязательным работам.

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