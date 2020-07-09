Россиянин избил брата молотком из-за квартиры

В Омске возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, избившего родного 58-летнего брата в ходе имущественного конфликта. Об этом сообщает издание «Новый Омск».
Родственники поссорились из-за квартиры, словесная перепалка быстро переросла в драку. Старший брат нанес младшему удары молотком и тростью. Россиянина пришлось госпитализировать, ему диагностировали различные переломы и раны лица и тела.
В настоящее время избитый мужчина находится в реанимации. Его брату между тем грозит тюремное заключение на срок до десяти лет по статье 111 Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Ранее в июле в Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества на 215 тысяч рублей. Мужчина обиделся на бывшую возлюбленную из-за разрыва отношений и решил ограбить ее квартиру.