Россиянин избил брата молотком из-за квартиры

В Омске возбудили уголовное дело в отношении 60-летнего мужчины, избившего родного 58-летнего брата в ходе имущественного конфликта. Об этом сообщает издание «Новый Омск».

Родственники поссорились из-за квартиры, словесная перепалка быстро переросла в драку. Старший брат нанес младшему удары молотком и тростью. Россиянина пришлось госпитализировать, ему диагностировали различные переломы и раны лица и тела.

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В настоящее время избитый мужчина находится в реанимации. Его брату между тем грозит тюремное заключение на срок до десяти лет по статье 111 Уголовного кодекса («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее в июле в Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества на 215 тысяч рублей. Мужчина обиделся на бывшую возлюбленную из-за разрыва отношений и решил ограбить ее квартиру.

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