Россиянин из мести ограбил квартиру бывшей возлюбленной

В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 43-летнего местного жителя, подозреваемого в краже имущества на 215 тысяч рублей. Мужчина обиделся на бывшую возлюбленную из-за разрыва отношений и решил ограбить ее квартиру. Об этом сообщается на сайте областного управления МВД.

Россиянин из мести вынес из квартиры, где проживает 54-летняя женщина, два телевизора, иконы, золотые и серебряные ювелирные украшения. Пострадавшая обратилась в полицию, и вскоре подозреваемого удалось задержать. У него обнаружили одну из похищенных икон.

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Полицейские выяснили, что мужчина открыл дверь имевшимися у него ключами, забрал часть вещей и уехал. Позже он вернулся за вторым телевизором. Местонахождение похищенного имущества пока не установлено. Расследование продолжается. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до пяти лет.

Ранее, в мае, сообщалось о россиянине, который в медовый месяц сжег квартиру жены. Пострадавшая приобрела жилье три года назад, и после регистрации брака супруги стали проживать в нем совместно. Но вскоре они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. В отсутствие супруги он подпалил квартиру и прислал ей в WhatsApp фото горевших вещей.

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