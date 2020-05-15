Россиянин в медовый месяц сжег квартиру жены

В городе Корсакове (Сахалинская область) 35-летний мужчина сжег принадлежащую его супруге квартиру из-за семейного конфликта. Пара заключила брак менее месяца назад — 17 апреля, но медовый месяц не задался, сообщает Sakhalin.info.

Пострадавшая приобрела квартиру три года назад, и после регистрации брака супруги стали проживать в ней совместно. Но уже 10 мая они поссорились, а на следующий день женщина ушла на работу, так и не помирившись с мужем. По окончании трудового дня она не поехала домой — зашла в гости к подруге. Супруг тем временем находился в квартире и употреблял спиртные напитки.

Спустя некоторое время женщина позвонила ему, попросила успокоиться и лечь спать, но мужчина заявил, что его больше нет — и дома тоже нет. После этих слов жена россиянина забеспокоилась, и вместе с подругой и ее мужем поехала к себе домой. Подъехав к жилому зданию, она увидела супруга — он вышел из подъезда и куда-то направился. Вскоре из квартиры россиянки на третьем этаже повалил дым, на место вызвали пожарных.

Материалы по теме «Не давать бабам денег! Вообще не давать!» Отказ от брака и секс по талонам — чего хотят мужские движения в России

«У меня была истерика, — рассказала женщина изданию. — Я просила, чтобы спасли кота, и они его вынесли. Сейчас каждый день вожу его к ветеринару на процедуры, там делают уколы и сажают его в кислородную камеру». Огонь уничтожил обстановку в квартире, кроме того, при тушении была залита квартира соседки.

Муж пострадавшей еще во время пожара прислал ей в WhatsApp фото подожженных вещей, но его вина в произошедшем пока не доказана. Женщина планирует развестись с супругом, общаться с ним она отказывается и пока проживает у родственницы.

Ранее в мае сообщалось о жительнице Торжокского района Тверской области, которая лишилась частного дома после ссоры с рабочим. Мужчина спалил коттедж, чтобы отомстить нанимательнице: 32-летняя россиянка не до конца рассчиталась с подозреваемым за строительные работы, из-за чего и возник конфликт.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Дом»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: dom@lenta-co.ru