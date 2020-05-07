Россиянка лишилась дома после конфликта со строителем

Жительница Торжокского района Тверской области лишилась частного дома после ссоры с рабочим. Мужчина спалил коттедж, чтобы отомстить нанимательнице, сообщает Tverigrad.ru.

По данным портала, 32-летняя россиянка не до конца рассчиталась с подозреваемым за строительные работы, из-за чего и возник конфликт. 60-летний мужчина, предположительно, умышленно устроил пожар в доме бывшей работодательницы. Пламя удалось потушить, сотрудники полиции провели осмотр места происшествия, криминалисты изъяли следы и улики.

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Владелицу дома опросили, вскоре полицейскими был задержан и подозреваемый. Он не отрицает, что был в ссоре с потерпевшей. По факту поджога возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Ранее, в апреле, сообщалось о двух юных россиянках, спаливших чужую дачу ради хайпа в социальных сетях. Они сняли пожар на видео и выложили ролик в Instagram. Камера запечатлела, как злоумышленницы снимают занавески в доме, бросают их на пол и поджигают, а затем намеренно устраивают в комнате беспорядок. После этого поджигательницы бегут по пустынной улице, описывая только что совершенное преступление в нецензурных выражениях.

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