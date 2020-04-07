Россиянки сожгли чужую дачу ради хайпа в Instagram

В городе Канске (Красноярский крае) полиция установила личности двух юных местных жительниц, подпаливших чужой загородный дом, по их словам, ради популярности в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Россиянки сняли пожар на видео и выложили ролик в Instagram. Камера запечатлела, как они снимают занавески в доме, бросают их на пол и поджигают, а затем намеренно устраивают в комнате беспорядок. После этого поджигательницы бегут по пустынной улице, описывая только что совершенное преступление в нецензурных выражениях. При этом одна из них в видео упоминает, что и раньше так «развлекалась».

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Как выяснили сотрудники полиции, одна из попавших на видео россиянок несовершеннолетняя, второй 20 лет. Героини ролика сознались в содеянном и раскаялись. Они пояснили, что подожгли дачу ради хайпа в Instagram. В настоящее время полицейские проверяют, не причастны ли указанные лица к аналогичным случаям с поджогами.

В декабре 2019-го под суд отправили 19-летнюю россиянку, которая подожгла квартиру любовника и скинула фото возгорания в Instagram. Молодая женщина поссорилась со своим сожителем, после чего он ушел из муниципальной квартиры, предоставленной ему по договору социального найма. Обвиняемая решила вернуть мужчину домой, устроив пожар.

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