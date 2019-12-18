Скандал в больнице в центре Москвы назвали «хайпом на системе здравоохранения»

Председатель координационного совета «Движения против рака» Николай Дронов раскритиковал действия «Альянса врачей», выступившего против закрытия московской гинекологической больницы №11 (филиала №2 городской клинической онкологической больницы №1). Об этом он рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«"Альянс врачей" — это провокационная организация, на мой взгляд, которая ловит хайп, паразитирует на временных трудностях системы здравоохранения, пытается нажить себе политические очки на любой теме. Очередной, видимо, всплеск недовольства отдельных медицинских работников отдельными организационно-штатными мероприятиями», — заявил он.

Ранее 18 декабря сообщалось, что сотрудники Росгвардии и полицейские приехали в больницу и с автоматами в руках выстроились в коридоре медучреждения. По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, силовиков вызвал главный врач больницы, который вынуждает подчиненных увольняться под предлогом закрытия больницы на ремонт.

Позднее Департамент здравоохранения Москвы назвал провокацией действия профсоюза и заявил, что информация о принуждении врачей к увольнению также не соответствует действительности — всем сотрудникам закрывающейся на ремонт больницы предложат работу в других медицинских организациях департамента в соответствии с их квалификацией.

В сообщении на сайте Депздрава утверждается, что председатель профсоюза «ворвалась» на «ежедневную научную конференцию» медиков и «попыталась ее сорвать». Росгвардию вызвал охранник — он нажал тревожную кнопку «по просьбе неизвестного лица». Главврач прояснил ситуацию и попросил росгвардейцев удалиться, охранника уволили.