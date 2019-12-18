Депздрав отреагировал на скандал в гинекологической больнице в центре Москвы

Департамент здравоохранения Москвы не подтвердил информацию о закрытии гинекологической больницы №11 (филиал №2 городской клинической онкологической больницы №1) в центре города. В учреждении планируется сделать ремонт, сообщает агентство «Москва».

В московском Депздраве указали на «существенный износ систем коммуникаций» и значительные повреждения фасада здания. «Медицинская направленность объекта будет сохранена. Корпуса остаются в системе департамента здравоохранения», — пояснили агентству в ведомстве.

«В настоящее время для лечебных целей в корпусе используются только два этажа, остальные закрыты как непригодные для оказания медицинской помощи», — заявили в Депздраве. По данным ведомства, второй двухэтажный корпус построили в 1909 году, — он также нуждается в ремонте.

«В связи с тем, что корпуса закрываются на ремонт, трудовые отношения с работниками могут быть прекращены по соглашению сторон (статья 78 Трудового кодекса). Всего в них работают 62 человека медицинского персонала», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что сотрудники Росгвардии и полицейские приехали в больницу и с автоматами в руках выстроились в коридоре медучреждения. По словам лидера профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, силовиков вызвал главный врач больницы, который вынуждает подчиненных увольняться.

Дополнение: Позднее Депздрав назвал провокацией действия профсоюза и заявил, что информация о принуждении врачей к увольнению также не соответствует действительности. В сообщении на сайте ведомства утверждается, что председатель профсоюза «ворвалась» на «ежедневную научную конференцию» медиков и «попыталась ее сорвать». Росгвардию вызвал охранник — он нажал тревожную кнопку «по просьбе неизвестного лица». Главврач прояснил ситуацию и попросил росгвардейцев удалиться, охранника уволили.

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