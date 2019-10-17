Конфликт врачей из-за закрытия российского тубдиспансера взяли на контроль

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) взяли на контроль ситуацию с закрытием тубдиспансера в поселке Чернавский Курганской области, где от ОМОНа забаррикадировались врачи и продолжили лечение пациентов. Об этом сообщается на сайте ОНФ.

Выехавшие в поселок активисты выяснили у местных жителей и персонала медицинского учреждения, что такая реакция связана с тем, что у них мало информации о дальнейшей судьбе диспансера. В частности, люди боятся, что его закроют навсегда. Как рассказал руководитель регионального исполкома Народного фронта в Курганской области Федор Теребенин, власти в ближайшее время создадут комиссию для обследования зданий учреждения.

«Мы будем настаивать на включении в комиссию нашего эксперта, чтобы обеспечить учет мнения общественности», — сказал он.

Вместе с членом «Молодежки ОНФ» Давидом Мардвиновым Теребенин пытался попасть в здание медицинского учреждения, но после решения о закрытии больницы территория находится под частной охраной.

17 октября в профсоюзе «Альянс врачей» сообщили, что власти региона закрыли туберкулезный диспансер, после чего врачи забаррикадировались на кухне и в столовой больницы и продолжили лечить пациентов. В отделе кадров попросили сотрудников диспансера подписать документы об увольнении, но они отказались. В ответ на действия медиков администрация больницы отключила трансформаторную будку, обесточив тубдиспансер и оставив без тепла и света тяжелобольных пациентов.

Решение о закрытии тубдиспансера было принято в сентябре якобы из-за необходимости ремонта здания, которое, по словам чиновников, находится в аварийном состоянии. Однако медики считают, что их хотят оставить без работы.

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