Российские дети начнут учебный год в больнице из-за обвалившегося потолка школы

В томском селе Суйга здание школы закрыли из-за обвалившегося потолка; дети вынуждены учиться в местной больнице. Об этом сообщил глава Молчановского района Томской области Юрий Сальков, передает ТАСС.

В школе учатся 67 детей. Для их безопасности крыло больницы, где будут идти уроки, оградят от основного здания, чтобы ученики не контактировали с больными. Рассматривается также вариант отдать все помещения больницы детям, а пациентов и врачей перевести в здание поменьше.

Чтобы дети могли поесть, одну из перемен увеличат до 40 минут. Школьников, живущих далеко от больницы, будут развозить на обед по домам.

В январе в городе Новоузенске Саратовской области частично обрушилась кровля местной школы. На крыше скопилось много снега, и часть кровли рухнула под его тяжестью. Площадь обрушения составила 150 квадратных метров, никто не пострадал. Учебный процесс также не был нарушен.

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