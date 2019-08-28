В Новосибирске обрушилась стена строящегося здания

В результате обрушения стены на стройке дома в Новосибирске под завалами оказались 12 человек. Одного рабочего извлекли живым, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах региона.

«Один рабочий извлечен из-под завалов. У него множественные травмы. Однако он жив», — сказал собеседник агентства.

По информации «Интерфакса», обрушилось почти 400 квадратных метров конструкции. На территории стройплощадки проходил снос ветхого здания и возведение на его месте оздоровительного центра.

По данным областного управления МЧС, сообщение об обрушении стены и перекрытия реконструируемого одноэтажного здания на улице Ударной в Ленинском районе поступило в среду, 28 августа, в 12:20 по местному времени (8:20 мск). На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!