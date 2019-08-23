В ХМАО частично обрушилась пятиэтажка

В Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) произошло частичное обрушение пятиэтажного дома, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По предварительным данным, пострадавших нет. Из здания эвакуировали 80 человек, их разместили в соседней школе.

В результате происшествия были повреждены припаркованные во дворе автомобили, отметил собеседник агентства.

Ранее на юго-западе Москвы после хлопка газа в жилой пятиэтажке обрушилась стена. В результате ЧП пострадал один человек. Отмечалось, что в доме, где произошел хлопок газа, шел капитальный ремонт. Там, в частности, меняли автоматику в щитке, а затем включили для проверки, после чего раздался взрыв.

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