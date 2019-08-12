Появились подробности взрыва газа в жилом доме в Москве

После хлопка газа, произошедшего в жилой пятиэтажке на юго-западе Москвы, не было пожара, но обрушилась одна стена. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В результате ЧП пострадал один человек, утверждает источник «Интерфакса».

По данным Telegram-канала 112, в доме, в котором произошел хлопок газа, шел капитальный ремонт. Там, в частности, меняли автоматику в щитке, а затем включили для проверки, после чего раздался взрыв.

О взрыве газа в доме на юго-западе Москвы стало известно ранее 12 августа. По предварительной информации, инцидент произошел по адресу Нагорная улица, дом 18, корпус 3.

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